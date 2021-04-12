Menteşe ilçesi Mehmet Polatoğlu Caddesi üzerinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden motorlu kurye kaza yaptı.

Çiğ köftecide çalıştığı öğrenilen K.D. isimli kurye yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde kaza yapan motosikleti bulamayan polis ekipleri şaşkınlık yaşadı.

Kuryeyi kardeşiyle yetiştirdi

Yaralı şahsın paketi yetiştirmesi için kendisi gibi kurye olan kardeşini aradığı, kardeşinin kazalı motosikleti alarak paketi götürdüğü öğrenildi.

Yaralı kurye daha sonra hastaneye kaldırıldı.