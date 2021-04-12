Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 06:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Motokurye kaza yaptı, siparişi kardeşiyle yetiştirdi
[Fotoğraf: İHA]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan motosikletli kurye, siparişi yetiştirmesi için kendisi gibi kurye olan kardeşini aradı. Yaralı motokurye daha sonra hastaneye kaldırıldı.
Menteşe ilçesi Mehmet Polatoğlu Caddesi üzerinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden motorlu kurye kaza yaptı.
Çiğ köftecide çalıştığı öğrenilen K.D. isimli kurye yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde kaza yapan motosikleti bulamayan polis ekipleri şaşkınlık yaşadı.
Kuryeyi kardeşiyle yetiştirdi
Yaralı şahsın paketi yetiştirmesi için kendisi gibi kurye olan kardeşini aradığı, kardeşinin kazalı motosikleti alarak paketi götürdüğü öğrenildi.
Yaralı kurye daha sonra hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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