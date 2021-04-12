Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 07:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da tanker bariyerlere çarptı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Büyükçekmece'de direksiyon hakimiyetini kaybeden atık su tankeri sürücüsü bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Büyükçekmece TEM Otoyolu Kumburgaz mevkiinde meydana geldi.
Atık su taşıyan tankerin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tanker, önce yön tabelası direğine, ardından da bariyerlere çarptı.
[Fotoğraf: DHA]
Yoldan geçen sürücüler durumu ekiplere haber verdi. Sürücü, ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten verildi.
Etiketler: Trafik Kazası Trafik İstanbul
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