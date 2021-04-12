Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 07:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da iki araçtan 1 ton kaçak tütün çıktı
[Fotoğraf: AA]
Adana’da polis ekipleri, durdurdukları iki hafif ticari araçta arama yaptı. Araçlarda 1 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi. İki araç sürücüsü de gözaltına alındı.
Araçlarla kente gümrük kaçağı tütün getirileceği ihbarı üzerine D-400 kara yolundaki kavşaklara polis ekipleri sevk edildi.
Yolda önlem alan ekipler, şüpheli iki hafif ticari aracı merkez Yüreğir ilçesi Mobilyacılar Sitesi Kavşağı’nda durdurdu.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, araçlarda yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı yaklaşık 1 ton tütün ele geçirdi.
Malzemeler ve gözaltına alınan araç sürücüleri emniyet müdürlüğüne götürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kaçakçılık
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