Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 11:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'nün 4 sözde yöneticisi yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün FETÖ'ye düzenlediği operasyonda 4 örgüt yöneticisi yakalandı. 2 örgüt yöneticisinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edildiği belirtildi.
Bu kapsamda, bugün, Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütün sözde "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen 6 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığı, 2 kişinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü FETÖ
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