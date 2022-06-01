Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 10:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da ormanlık alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Eyüpsultan'da ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Yangın, Göktürk'teki Çiçekçiler Piknik ve Mesire Alanı yakınlarındaki alanda çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını İstanbul
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