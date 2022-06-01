Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 10:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladılar
Zeytinburnu'nda 3'üncü kattaki evinin balkonundan sarkarken düşen 2 yaşındaki çocuğu çevre esnafı havada yakaladı. Küçük çocuğun yara almadan atlattığı olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında yaşandı. Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde yaşayan 2 yaşındaki Muhammet Tareel, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan gövdesi dışarda bir şekilde sallanırken görüldü.
Balkonda tutunmakta zorlandığı görülen çocuğun düşeceğini fark eden esnaf, panik halinde binanın önüne koştu. Kimi tişörtünü çıkardı kimi ise ellerini açarak çocuğu tutmak için hazırlandı.
Düşen çocuğu esnaf kurtardı
Balkon kenarındaki mermerlere tutunan çocuk kısa süre sonra düştü. Düşen çocuğu esnaf kurtardı. Hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çocuk kontrollerin ardından evine geri getirildi. Çocuğun, kurtarılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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