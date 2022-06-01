Olay, dün saat 16.30 sıralarında yaşandı. Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde yaşayan 2 yaşındaki Muhammet Tareel, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan gövdesi dışarda bir şekilde sallanırken görüldü.

Balkonda tutunmakta zorlandığı görülen çocuğun düşeceğini fark eden esnaf, panik halinde binanın önüne koştu. Kimi tişörtünü çıkardı kimi ise ellerini açarak çocuğu tutmak için hazırlandı.

Düşen çocuğu esnaf kurtardı

Balkon kenarındaki mermerlere tutunan çocuk kısa süre sonra düştü. Düşen çocuğu esnaf kurtardı. Hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuk kontrollerin ardından evine geri getirildi. Çocuğun, kurtarılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.