Güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan sınırı geçmeye hazırlanan 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan kontrollerde, bu kişilerden 7'sinin FETÖ, 2'sinin de terör örgütü PKK şüphelisi olduğu belirlendi.