Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü üyeleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a geçme hazırlığındayken yakalan 9 kişiden 7'sinin FETÖ, 2'sinin de PKK şüphelisi olduğu belirlendi.
Güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan sınırı geçmeye hazırlanan 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan kontrollerde, bu kişilerden 7'sinin FETÖ, 2'sinin de terör örgütü PKK şüphelisi olduğu belirlendi.
Etiketler: Edirne FETÖ PKK/KCK Sınır Güvenliği
Son Haberler
- 10:35
- 10:35
- 10:32
- 10:25
- 10:21
Sıradaki Haber
Eren Abluka-14 Operasyonu başlatıldı: İlk günden 3 terörist etkisiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz