Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 09:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren Abluka-14 Operasyonu başlatıldı: İlk günden 3 terörist etkisiz
[Fotoğraf: MSB]
İçişleri Bakanlığı tarafından Şırnak'ta Eren Abluka-14 Operasyonu başlatıldı. 585 personelin katıldığı operasyonun ilk gününde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz 2022-3 Operasyonu başlatıldı.
3 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 585 personel, 40 operasyonel tim görev alıyor.
Operasyonun ilk gününde Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, J-İHA, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteği ile 3 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Operasyonda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Etiketler: Son Dakika Eren Operasyonları Şırnak İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
9 kilo altın çalan zanlılar aynı gün yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz