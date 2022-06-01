Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 01:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaza sonucu kapanan Adana-Niğde Otoyolu trafiğe açıldı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Pozantı ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu kapanan Adana-Niğde Otoyolu'nda ulaşım yeniden sağlandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen saman yüklü tırın Adana-Niğde Otoyolu Pozantı ilçesi yakınlarında devrilmesi nedeniyle kapanan yol açma çalışması tamamlandı.
Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından devrilen tır ve yola savrulan saman balyalarının kaldırılmasının ardından otoyol trafiğe yeniden açıldı.
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