Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 00:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan uyruklu 236 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
[Fotoğraf: İHA]
Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistan uyruklu 236 düzensiz göçmen, tarifeli uçuşla İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderildi.
Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda güvenlik ekipleri tarafından geri gönderme merkezine getirilen ve burada işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 236 düzensiz göçmen, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na götürüldü.
[Fotoğraf: İHA]
Polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, Afganistan'a gönderilmek üzere uçağa bindirildi.
Etiketler: Afganistan Düzensiz Göçmenler İstanbul Havalimanı
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