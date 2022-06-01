Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda güvenlik ekipleri tarafından geri gönderme merkezine getirilen ve burada işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 236 düzensiz göçmen, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na götürüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, Afganistan'a gönderilmek üzere uçağa bindirildi.