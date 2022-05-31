Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 22:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kepçe operatörü kovaladığı otomobile takla attırdı
Ordu’nun Ünye ilçesinde bir kepçe operatörü, içerisinde şoförü olan bir otomobili önce iş makinesiyle kovaladı sonra ters çevirdi. Otomobil sürücüsünün hafif yaralı kurtulduğu o anlar kameraya yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Ordu’nun Ünye ilçesinde Cevizdere Mahallesi Acısu mevkiinde yol çalışmasının olduğu Asarkaya Kent Ormanı yoluna otomobili ile gitmek isteyen Onur D, bir anda hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı.
Sürücü, kendini kovalayan kepçeden bir işyerinin önüne kaçarak kurtulmak istedi.
Kepçe operatörü Erol Ç., otomobile vurarak takla atmasına neden oldu.
Maddi hasar oluşan otomobilin sürücüsü, olaydan hafif yaralı şekilde kurtuldu.
Yaralı, Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Öte yandan olay anbean bir işyerinin kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Ordu
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