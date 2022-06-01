Amasya'da akşam saatlerinde başlayan yağışın etkisini arttırmasıyla, Kerimoğlu köyünden geçen Kumluk Çayı taştı.

Taşkın sonucu bazı ev ve ahırları su bastı. Su baskınlarının yaşandığı köyde tedbiren elektrikler kesildi.

[Fotoğraf: AA]

İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleri ile tıkanan dere yataklarının açılması için çalışma başlattı.

Taşkın nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü ve yollarda da hasar oluştu.