Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 00:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da çay taştı: Bazı ev ve ahırları su bastı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Suluova ilçesinde sağanak nedeniyle Kumluk Çayı taştı. İlçede, bazı tarım arazileri zarar gördü, ev ve ahırları su bastı.
Amasya'da akşam saatlerinde başlayan yağışın etkisini arttırmasıyla, Kerimoğlu köyünden geçen Kumluk Çayı taştı.
Taşkın sonucu bazı ev ve ahırları su bastı. Su baskınlarının yaşandığı köyde tedbiren elektrikler kesildi.
[Fotoğraf: AA]
İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleri ile tıkanan dere yataklarının açılması için çalışma başlattı.
Taşkın nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü ve yollarda da hasar oluştu.
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