Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 00:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sahte akaryakıt fişi satan 7 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kocaeli merkezli Antalya ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda, sahte akaryakıt otomasyon fişi basıp sattığı öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı. 1 milyon 720 bin lira tutarındaki 2 bin 576 sahte akaryakıt fişi ele geçirildi.
Sahte akaryakıt otomasyon fişi basıp sattığı belirlenen bazı şüpheliler takibe alındı.
Şüphelilerin, başta Kocaeli olmak üzere 11 ilde ticari araç sürücülerine sahte fiş gönderdiği tespit edildi.
Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.
1 milyon 720 bin lira tutarındaki 2 bin 576 adet sahte fiş ele geçirildi. Aramalarda fiş basımında kullanılan yazıcılar, suça konu ajandalar ve doküman ele geçirildi.
Etiketler: Akaryakıt Dolandırıcılık Kocaeli
Son Haberler
- 01:01
- 00:57
- 00:43
- 00:59
- 00:41
Sıradaki Haber
Afganistan uyruklu 236 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz