Sahte akaryakıt otomasyon fişi basıp sattığı belirlenen bazı şüpheliler takibe alındı.



Şüphelilerin, başta Kocaeli olmak üzere 11 ilde ticari araç sürücülerine sahte fiş gönderdiği tespit edildi.



Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.



1 milyon 720 bin lira tutarındaki 2 bin 576 adet sahte fiş ele geçirildi. Aramalarda fiş basımında kullanılan yazıcılar, suça konu ajandalar ve doküman ele geçirildi.