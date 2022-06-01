Kadıköy'de bir otomobilin önü başka bir araç tarafından kesildi. Durdurdukları otomobile ateş açan saldırganlar araçta bulunan yaklaşık 9 kilo altını gasp etti.

Gaspçıların kaçtığı otomobilin Küçükçekmece'den çalındığı tespit edildi. Zanlıların yerini de belirleyen ekipler, adrese operasyon yaptı. 6 şüpheli gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, gasp edilen altın ve ziynet eşyası olduğu değerlendirilen toplam 8 kilogram 734 gram altın bulundu.

Eritme potasının içerisinde de bir miktar altın ele geçirildi. Aramada bir ruhsatsız silah da bulundu.