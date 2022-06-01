Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 07:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
9 kilo altın çalan zanlılar aynı gün yakalandı
İstanbul’da, takip ettikleri aracın önünü kesip 9 kilo altın çalan 6 zanlı yakalandı. Operasyonda, çalınan altınların büyük bölümü ele geçirildi.
Kadıköy'de bir otomobilin önü başka bir araç tarafından kesildi. Durdurdukları otomobile ateş açan saldırganlar araçta bulunan yaklaşık 9 kilo altını gasp etti.
Gaspçıların kaçtığı otomobilin Küçükçekmece'den çalındığı tespit edildi. Zanlıların yerini de belirleyen ekipler, adrese operasyon yaptı. 6 şüpheli gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada, gasp edilen altın ve ziynet eşyası olduğu değerlendirilen toplam 8 kilogram 734 gram altın bulundu.
Eritme potasının içerisinde de bir miktar altın ele geçirildi. Aramada bir ruhsatsız silah da bulundu.
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