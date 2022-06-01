Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hayvan kemikleri arasına gizlenmiş 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde durdurulan bir kamyonun kasasındaki hayvan kemikleri arasına gizlenmiş 50 kilo 480 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı.
İlçeye uyuşturucu getirileceği iddia edilen M.D. idaresinde kamyon, takip sonucu durduruldu.
Kamyonun kasasındaki hayvan kemikleri arasında yapılan aramalarda, 7 poşet halinde 50 kilo 840 gram esrar ele geçirildi.
Sürücü M.D, ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüpheli M.D. ile hareket ettiği belirlenen A.G. ve C.Ö. de Şanlıurfa'da yakalandı.
Zanlıların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Etiketler: Mersin Uyuşturucu
Sıradaki Haber
810 gram doğan 'Cesur' bebek hayata tutundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz