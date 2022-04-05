Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrollerde bulunan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Y.K, O.T, G.B, T.D ve A.D'yi yakaladı.
Gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinin işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ Sınır Güvenliği
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