Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Edirne merkezli 5 ilde yapılan FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 16 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.T, H.B, N.O. E.K. ve E.A. tutuklandı.
İtirafçı oldukları öğrenilen diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun ve Malatya'da bir hafta önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 zanlı gözaltına alınmıştı.
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