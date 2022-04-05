Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Falezlerden düşen üniversite öğrencisini polis kurtardı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düşen üniversite öğrencisi, deniz polisi ekiplerince kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.
Konyaaltı Caddesi'ndeki Kuğulu Park'ta, 30 metre yüksekliğindeki falezlerden bir kişinin denize düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi ekipleri, sudaki yaralı kişiyi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.
İsminin Kemal ve üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen yaralı, sağlık ekibince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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