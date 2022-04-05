Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Metil alkolden zehirlendi, 107 günlük sonra hayatını kaybetti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle geçen yıl 20 Aralık'ta hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
Yenidoğan Mahallesi Aydınlar Sokak'ta oturan ve bir akaryakıt firmasında çalışan 58 yaşındaki Güray A, 20 Aralık 2021'de satın aldığı alkollü içeceği tüketmesinin ardından evinde aniden fenalaştı.
Eve çağrılan sağlık ekiplerince Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Güray A'nın metil alkol nedeniyle zehirlendiği tespit edildi.
Hastanede 107 gündür tedavi gören Güray A, tüm müdahaleye rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.
Bekar olduğu öğrenilen Güray A'nın cenazesi, Bağçeşme Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki Kocaeli
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