Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tırdan saçılan levhalar kara yolunda trafiği aksattı
[Fotoğraf: AA]
Bursa-Ankara kara yolunda, bir tırdan suntaların yola saçılması nedeniyle Bursa istikameti trafiğe kapandı. Yol temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.
Mezitler mevkisinde seyreden Adem G. idaresindeki 50 ACJ 649 plakalı sunta yüklü tırın brandasının yırtılması sonucu kasadaki sunta levhalar yola saçıldı. Bu nedenle yolun Bursa istikameti trafiğe kapandı.
Bölgeye gelen Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, suntaları yol kenarına alıp kontrollü olarak araçların geçişini sağladı.
Suntaların kaldırılmasının ardından yol tamamen ulaşıma açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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