Selahattin, Sebahattin, Mesut ve Bayram Kaşkaya kardeşler, 2011'de ücret karşılığı bakımını üstlenmesi için babalarını kız kardeşleri Gülvade Gümüş'e yakın Ankara'da bir eve yerleştirdi.

Ancak 4 kardeş, Şubat 2013'de, kız kardeşlerinin 11 evin kirasına 2 yıl boyunca el koyduğunu iddia ederek, babalarının vesayet altına alınması için Ankara 13. Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açtı.

Dava dilekçesinde babalarının "demans" hastası olduğunu, akli durumunun yerinde olmadığını ileri süren Kaşkaya kardeşler, babalarına tarafsız bir vasi atanmasını talep etti.

Mahkeme de sağlık kurulu raporu için Mehmet Kaşkaya'yı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

Ölünceye kadar bakma anlaşmasına itiraz

Davacı 4 kardeşin iddiasına göre Gülvade Gümüş, mahkemenin sevk ettiği hastane yerine Yenimahalle Devlet Hastanesinden 25 Ocak 2013'te babasının akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde tek hekim raporu alarak babasının banka hesabındaki 207 bin lirayı çekti.

İddiaya göre, yine aynı hastaneden 22 Nisan 2013'te bir rapor daha alan Gülvade Gümüş, noter huzurunda babasıyla 6 adet dairenin kendisine devrini öngören "ölünceye kadar bakma" anlaşması imzaladı.

Gümüş, 29 Ağustos 2013'te aldığı raporla da Pursaklar'da bulunan bir daireyi oğlunun arkadaşının üzerine geçirdi. Kaşkaya kardeşler, babasına ait yaklaşık 1 kilo altının da kız kardeşleri tarafından alındığını iddia etti.

Bankadan çekilen parayla kız kardeşlerinin oğluna daire aldığını iddia eden Kaşkaya kardeşler, bu işlemin iptali için Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı. Dört kardeş, "ölünceye kadar bakma" anlaşmasının iptali için Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinde, kız kardeşlerinin oğlunun arkadaşının üzerine devredildiğini öne sürdükleri dairenin devir işleminin iptali için ise Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı.

Çok sayıda rapor alındı

Kardeşlerin açtığı davalar sürerken, Ankara 13. Sulh Hukuk Mahkemesinin kararı gereği Mehmet Kaşkaya için 3 Eylül 2013'te Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden rapor alındı.

Raporda Mehmet Kaşkaya'nın, kendi başına karar alabilecek durumda olmadığı, bu nedenle kısıtlanması gerektiği belirtildi.

Yargılamalar sırasında davacılar, çeşitli üniversitelerden benzer yönde raporlar aldılar.

Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yenimahalle Devlet Hastanesinden alınan raporu dikkate alarak Kaşkaya kardeşlerin açtığı davayı reddetti.

Mahkeme kararlarına yapılan karşılıklı itirazlar süreci 7 yıl uzattı ve dosya Bölge Adliye Hukuk Mahkemesine gönderildi.

İtirazlar ve yeni raporlar sonrası İstinaf Mahkemesi olan Bölge Adliye Hukuk Mahkemesi, bu davayı tekrar Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderdi. Mahkeme tekrar rapor alınması yönünde karar verdi.

Son rapora da itiraz ettiler

Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesine, "ölünceye kadar bakma" anlaşmasının iptali için açılan davada ise Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan rapor dışında 2 farklı rapor daha alındı.

Her iki rapor da Mehmet Kaşkaya'nın akli dengesinin tasarruf tarihinde ehliyetli olamayacağı yönünde görüş bildirdi. Bu rapora da Gülvade Gümüş itiraz etti. İtiraz üzerine mahkeme, Adli Tıp Kurumundan raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesini istedi ve yeniden rapor yazılmasına hükmetti.

İstanbul Adli Tıp 1. Üst Kurulu tarafından düzenlenen ve Mart 2022'de dava dosyasına giren raporda iptali istenilen işlemlerin yapıldığı sırada Mehmet Kaşkaya'nın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi.

Raporda, Kaşkaya'nın kızı Gülvade Gümüş lehinde görüş bildirildi.

Ancak Kaşkaya kardeşler, avukatları aracılığıyla bu raporun, daha önce alınan raporların aynısı olduğunu, herhangi bir inceleme yapılmadan hazırlandığını iddia ederek, Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz etti.

2015'te 88 yaşında hayatını kaybeden Kaşkaya'nın bıraktığı miras nedeniyle 5 çocuğu arasında 9 yıldır yaşanan hukuki anlaşmazlık ve karşılıklı açılan tüm davalardaki yargılamalar sürüyor.