Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 14:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA/AA
Gazeteci Rauf Gerz'in öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Sultangazi'de gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz'in hayatını kaybettiği trafik kazasına ait görüntüler ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde yaşandı.
Yüksel Çalkam, otomobili ile otoyoldan çıkış yapacağı sırada, sağ tarafında bulunan Rauf Kemal Gerz idaresindeki 34 RG 434 plakalı motosiklete çarptı.
Kazanın etkisi ile sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı.
Kazada Rauf Kemal Gerz hayatını kaybetti.
Emniyetteki işlemleri tamamlandı
Gerz'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan sürücü Y.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli Y.Ç, adliyeye polis eşliğinde sevk edildi.
Feci kazanın şehir kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde otomobilin sol şeritten bir anda sağdaki sapağa doğru yöneldiği ve şeridinde ilerleyen Gerz'in motosikletine çarptığı görülüyor.
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