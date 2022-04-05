Kars Valiliğinden sel ve taşkın uyarısı
Kars Valiliği, havaların ısınmasıyla oluşabilecek sel, taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, hava sıcaklığın bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bilgisi paylaşıldı.
"Sel, su taşkını, heyelan ve çığ gibi riskler devam ediyor"
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bölgemizde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, sel, su taşkını, heyelan, çığ gibi riskler devam ediyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Kentte Aydınlıkevler Mahallesi'nde dün karların erimesiyle meydana gelen taşkında bir çok ev ve ahırı su basmıştı.
Meteorolojik Uyarı— T.C. Kars Valiliği (@KarsValiligi) April 4, 2022
Bölgemizde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle; sel, su taşkını, heyelan,çığ gibi riskler devam ediyor.
Meydan gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. pic.twitter.com/nAsYJPgbAd
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