İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Maltepe D-100 karayolu Kadıköy istikametinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

Denetimde toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbirlerine uyup uymadığını ve araçlarda fazla yolcu olup olmadığına bakıldı.

Durdurulan bir minibüste izin verilenden 2 fazla yolcu olduğunu tespit eden polisler minibüs sürücüsüne 3 bin 500 lira ceza kesti. Trafik ekiplerin denetimleri gün içerisinde devam ettiği öğrenildi.