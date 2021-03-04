Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 10:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fazla yolcu alan minibüs şoförüne ceza
İstanbul Maltepe'de toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimde fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne 3 bin 500 lira para cezası kesildi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Maltepe D-100 karayolu Kadıköy istikametinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.
Denetimde toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbirlerine uyup uymadığını ve araçlarda fazla yolcu olup olmadığına bakıldı.
Durdurulan bir minibüste izin verilenden 2 fazla yolcu olduğunu tespit eden polisler minibüs sürücüsüne 3 bin 500 lira ceza kesti. Trafik ekiplerin denetimleri gün içerisinde devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Sosyal Mesafe
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