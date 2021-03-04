Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 09:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.
Kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla koronavirüs denetimleri de tüm hızıyla sürüyor.
Denetimler kapsamında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde toplu ulaşım araçları durdurularak denetlendi.
Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumları kontrol edildi.
Etiketler: HES Kodu Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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