Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, pandemi nedeniyle başta Konya olmak üzere yurt genelinde bisiklet kullanımının artığını belirterek, Türkiye’de yaklaşık 2 milyon 500 bin kişinin ulaşımda bisikleti tercih ettiğini söyledi.

Küçükbakırcı, bundan sonra bisiklet sporlarının daha öne çıkacağını ifade ederek, “Konya'da 550 kilometre bisiklet yolu ve belediyeye ait bisikletler var. Konya, bisiklet yoluyla New York'tan sonra dünyada ikinci sırada yer alıyor. Pandemi başladığından bu yana bisiklete olan ilgi hem de kullanımı arttı. İnsanlar kalabalığa girmemek için açık havada bisikletle gidip gelmeye başladılar. Bisiklet kullanımının pandemi döneminde, normal sürecin 2-3 katına çıktığını söyleyebiliriz” dedi.

Erol Küçükbakırcı, 8 gün sürecek olan Cumhurbaşkanlık 56'ncı Türkiye Bisiklet Tur'unun 11 Nisan'da Kapadokya'dan başlayıp, Konya, Antalya, Kemer Fethiye ve Bodrum güzergahından devam edip Kuşadası'nda sona ereceğini hatırlattı.