Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 09:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evlerinde Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheliye gözaltı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, evlerinde Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakapınar Mahallesi'nde 3 şüphelinin ikametlerinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, evler ve çevresinde 22 kök Hint keneviri, 2 gram kubar esrar, 2 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu
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