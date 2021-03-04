Van'da 2 Eylül 2020 tarihinde faaliyete geçen çağrı merkezine açıldığı günden bu yana 940 bin çağrı düştü.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yadigar Ergül, gelen bu çağrıların yüzde 90'ının vakaya dönüşmeyen çağrılar olduğunu söyledi. Ergül, "Özellikle pandemi döneminde ilimizde vakaların azalmasıyla çağrı sayımızda da bir azalma sağlanmıştır. Eylül ayından itibarin 940 bin çağrı aldık. Bunlardan yüzde 90'ı vakaya dönüşmeyen çağrılardır. Vakaya dönüşmeyen çağrılarımızda özellikle asılsız ihbarlarımız veya bilgi amaçlı vatandaşlarımızın aramaları da var. Özellikle kısıtlamanın uygulandığı dönemde hafta sonları günlük 15 bin çağrı aldığımız oldu. Özellikle eylül ayında çağrı sayılarımızda artış vardı. Ama ilimizde vaka sayılarının azalmasıyla birlikte çağrı sayılarımızda da düşüşe neden oldu" dedi.

"Vatandaşlarımızdan 112'yi gereksiz yere meşgul etmemelerini istiyoruz"

Vatandaşların asılsız veya gereksiz aramalarla acil aranması gereken hattın meşgul edilmemesi gerektiğini belirten Ergül, "Gereksiz aramalara baktığımızda bizden tablet isteyen öğrenciler, elektrik kesintisi ile bilgi almak isteyenler, vergi borcunu sormak için, kargosunun veya banka kartının neden gelmediğini soranlar oluyor. Boş yere 112'yi meşgul edenler için idari para cezası uygulanıyor. Vatandaşlarımızdan 112'yi gereksiz yere meşgul etmemelerini istiyoruz. Çünkü her can bizim çok önemli" diye konuştu.