Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 04:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de tır bakım istasyonunda yangın
[Fotoğraf: AA]
İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir tır bakım istasyonunda yangın çıktı. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Egemenlik Mahallesi Nakliyeciler Sitesi 6108 Sokak'ta bulunan tır bakım istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA ]
İtfaiye ekipleri, çevredeki iş yerlerine yangının sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın sonucu hasar meydana geldi.
Etiketler: Yangın
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