Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 02:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 5 tutuklama
[Fotoğraf: İHA]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 Mart'ta yasa dışı bahis operasyonu kapsamında yakalanan 21 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 16'sı ise serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 19 adrese operasyon yapılmış 21 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Adreslerdeki aramalarda 80 dijital materyal, bir ruhsatsız tabanca, iki ruhsatsız tüfek ile yaklaşık 250 bin lira para ele geçirilmişti.
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