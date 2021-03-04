Konak ilçesi Eşrafpaşa Caddesi'nde devriye görevi yürüten polis ekipleri, bir eğlence mekanından ses geldiğini fark etti.

Ekipler COVID-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken gece kulübündeki 23 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlal suçlarından 144 bin 900 lira ceza uyguladı.

Ayrıca, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen işletme sahibine ise COVID-19 tedbirleri kapsamında bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan dolayı adli işlem başlatıldı.