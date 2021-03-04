Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 01:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Açık gece kulübüne polis baskını: 23 kişiye para cezası
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bir gece kulübünden ses geldiğini tespit eden polis ekipleri baskın yaptı. 23 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 144 bin 900 lira ceza uygulandı.
Konak ilçesi Eşrafpaşa Caddesi'nde devriye görevi yürüten polis ekipleri, bir eğlence mekanından ses geldiğini fark etti.
Ekipler COVID-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken gece kulübündeki 23 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlal suçlarından 144 bin 900 lira ceza uyguladı.
Ayrıca, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen işletme sahibine ise COVID-19 tedbirleri kapsamında bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan dolayı adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sosyal Mesafe
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