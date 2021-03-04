Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 00:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te bir okulda eğitime 'koronavirüs' engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir anaokulunda yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakasına rastlandı. Öğretmenler, öğrenciler ve çalışanlar karantinaya alınırken eğitime 10 gün ara verildi.
Ali Baba Anaokulu'nda birden fazla kişide COVID-19 ve temaslı tespit edildi.
Okulda bugünden itibaren eğitime 10 gün ara verildi.
Öğretmen, çalışan ve öğrenciler evlerinde 10 gün karantinada tutulacak.
Okul çalışanları da karantina süresince izinli sayılacak.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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