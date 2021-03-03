Kontrollü normalleşme döneminde "Dinamik Denetim Modeli"ne geçiliyor. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yeni süreci anlatan 14 maddelik bir genelge gönderdi. İlk uygulama 260 bin personelle tüm ülkede bugün başlıyor.

"Dinamik Denetim Süreci" kapsamında denetimlere katılacağı bilgisini veren İstanbul Valisi AliYerlikaya, hedefin mavi kategoriye el birliğiyle ulaşmak olduğunu söyledi.

Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Değerli hemşehrilerim, Yeni Dinamik Denetim Modeli ile şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz. Benimle birlikte, vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, jandarmamız, emniyetimiz ve sahil güvenlik ekiplerimiz sahada olacak. Hedef, mavi kategoriye el birliğiyle ulaşmak."

Yerlikaya, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamlarıyla yaptığı toplantıya ilişkin fotoğraflara da yer verdi.