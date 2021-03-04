Soğuksu Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan ve A.E'nin yaşadığı iki katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden A.E, kendi imkanları ile söndüremeyince komşularından yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyan ve evin üst katında kalan F.E., yangını söndürmek için eve girdi.

[Fotoğraf: AA]

Durumu fark edenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Dumandan etkilenen A.E. ve F.E, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.