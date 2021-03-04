Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 01:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nde tedbirlere uymayan 550 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'nde koronavirüs tedbirlerine uymayan 550 kişi ile 2 iş yerine para cezası uygulandı.
Kocaeli'nde salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1524 iş yeri ve 19 bin 743 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde, maske takmayan 191, yasaklı yerlerde sigara içen 89, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 249, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 13, karantinada olduğu halde dışarı çıkan 8 kişi ile tedbirlere uyulmayan 2 iş yerine idari para cezası kesildi.
Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 106 kişi yakalandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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