İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformlarında köpek dövüştürdükleri videoları yayımlayan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Merkez Selçuklu ilçesindeki iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliye "hayvana eziyet ve dövüştürme" suçundan toplam 50 bin 72 lira idari ceza uyguladı.

Çatı katında bulunan ve koruma altına alınan 5 köpek, sağlık kontrolünün ardından ilgili kuruma teslim edildi.