Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 02:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da köpek dövüştüren 3 kişiye 50 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Konya'da dövüştürdükleri köpeklerinin videolarını sosyal medyada paylaşan 3 kişiye 50 bin 72 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformlarında köpek dövüştürdükleri videoları yayımlayan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Merkez Selçuklu ilçesindeki iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliye "hayvana eziyet ve dövüştürme" suçundan toplam 50 bin 72 lira idari ceza uyguladı.
Çatı katında bulunan ve koruma altına alınan 5 köpek, sağlık kontrolünün ardından ilgili kuruma teslim edildi.
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