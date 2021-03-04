Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre, yurt genelinin bugün parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Trabzon, Rize, Hatay ve Şırnak çevreleri ile Artvin kıyılarında sağanak tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

Yağışların, Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) kar yağışı şeklinde olması tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ tehlikesine karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.