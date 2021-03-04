Şehit Evliya Mahallesi'nde yaşayan Hamza Uzun ve Bedriye Uzun çiftinin yaşadığı 2 katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde mahsur kalan ve yardım çağrısında bulunan Bedriye Uzun'u duyan mahalle bekçisi ikametin demir parmaklığını kırarak yaşlı kadını bulunduğu yerden kurtardı. Hamza Uzun'un da yangın esnasında kendi çabalarıyla evden çıktığı öğrenildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, ev kullanılamaz hale geldi.