İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) desteğiyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen grup takibe alındı.

Yaklaşık 5 aylık çalışmanın ardından kimlikleri tespit edilen 7 şüpheli, Adana ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

225 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenleri 600 ila 2 bin dolar karşılığında farklı illere götürdükleri iddia edilen 7 zanlıdan 2’si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekiplerce yakalanan 225 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.