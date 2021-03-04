Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 ilde MİT destekli operasyon: 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Adana ve Gaziantep’te göçmen kaçakçılarını yakalamak için düzenlenen MİT destekli operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı. 225 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) desteğiyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen grup takibe alındı.
Yaklaşık 5 aylık çalışmanın ardından kimlikleri tespit edilen 7 şüpheli, Adana ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.
225 düzensiz göçmen yakalandı
Düzensiz göçmenleri 600 ila 2 bin dolar karşılığında farklı illere götürdükleri iddia edilen 7 zanlıdan 2’si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ekiplerce yakalanan 225 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı MİT
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