FETÖ'ye yönelik soruşturmalar hız kesmeden sürüyor. Örgüt üyeleri ise itiraflarına devam ediyor. İzmir'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada yakalanan Hakan kod adlı Binbaşı A.K itirafçı oldu.

İfadesinde örgütle lise yıllarında tanıştığını, darbe girişimine kadar ilişkisinin olduğunu itiraf etti. FETÖ itirafçısı, örgütün sözde yöneticilerinin gizlenebilmeleri için ibadet etmemelerini emrettiğini anlattı. Örgüt elebaşının örgütün göz bebeği olarak askeriyeyi işaret ettiğini söyledi.

"2-3 ayda bir toplantı yapıyorduk. Örgüt için çok kutsi bir iş yaptığımızı, yapılanmada en çok bize sempati duyulduğu ile ilgili güncel notlar okunuyordu. Fetullah Gülen'den gelen mesajları ileten üst düzey yönetici, cuma namazlarına gitmememiz gerektiğini söyledi."

İtirafçı, darbe girişimi öncesinde örgüt güvenliğinin üst seviyeye çıkarıldığını vurguladı. Örgütün sözde yöneticilerinin her örgüt üyesine kod isim verdiğini belirtti.

"Darbe teşebbüsüne kadar tüm iletişimlerimiz kod adlarımızla yapılırdı. Yöneticiler bu konuda bizi uyarıyordu, ihtiyaç halinde yani acil telefonla iletişim ve buluşmalarımızda kullanmamız için verilmişti. Benim kod adım ilk burada verildi ve Hakan'dı."

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iki farklı soruşturma başlatmıştı. Ankesörlü hat üzerinden iletişim kuran FETÖ'nün asker yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 46 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 148 şüpheli yakalandı. Hakan kod adlı itirafçı, kod adını bildiği bazı yöneticileri fotoğrafla teşhis etti.

Soruşturma derinleştirildi.

Çözülmelerin devam etmesi bekleniyor.