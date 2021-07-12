Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 04:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih'te hastane önünde silahlı saldırı: 3 yaralı
İstanbul Fatih'te, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahla ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, olay, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaşandı.
Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar buradaki hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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