Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 02:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de sünnet düğünündekilere ateş açıldı: 2 ölü, 8 yaralı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir kişi, sünnet düğününe katılanlara silahla ateş etti. Saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen S.A, Ganibey Caddesi'nde düzenlenen sünnet düğününe katılanlara tabancayla rastgele ateş açtı.
Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olayda yaralanan K.D. (3), E.G (31), A.G, N.D, U.G, Y.T, P.D, Ş.G, D.D ve N.D. sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralanan 3 yaşındaki K.D ve E.G (31) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Haberler
- 03:20
- 03:05
- 02:56
- 02:14
- 01:30
Sıradaki Haber
Osmaniye'de otomobil ticari araca çarptı: 7 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz