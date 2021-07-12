Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 00:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de sağanak nedeniyle bazı yollarda hasar oluştu
[Fotoğraf: AA]
Gümüşhane'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda hasar oluştu. Sel nedeniyle toprağın taşındığı yollar ulaşıma kapandı, biriken malzemelerin temizlendiği yollar yeniden trafiğe açıldı.
Kısa süreli sağanak nedeniyle Merkez ilçeye bağlı Çayırardı, Pirahmet ve Tekke köyleri ile Kelkit ilçesinin Deredolu beldesinde sel suları nedeniyle bazı yerlerde yola toprak taşındı, kısa süreli ulaşıma kapanan yollarda hasar oluştu.
Gümüşhane-Bayburt, Kelkit-Gümüşhane ile köy yolları, biriken malzemelerin ekiplerce temizlenmesiyle kısa sürede ulaşıma açıldı. Taşkınlar nedeniyle dere yatağına yakın yerlerdeki bazı bahçeler ve ahırları su bastı.
Öte yandan, kent merkezinde Harşit Çayı'nın kenarına düşen topu almak için çayın kenarına inen ve çıkamayan iki genç, Gümüşhane itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla çıkarıldı.
Etiketler: Sağanak
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