Antalya’nın Kundu bölgesinden denize açılan 3,5 metrelik fiber tekne, saat 04.00 sıralarında alabora oldu.

Kimliği henüz belirlenemeyen amatör 3 balıkçı, ters dönen tekneden denize düştü. Bir süre kurtarılmayı bekleyen balıkçılardan ikisi teknenin yanında dururken, diğeri ise yardım istemek için bölgeden ayrıldı.

Can yeleklerini suya attı

Saat 06.00 sıralarında teknesiyle bölgeden geçen Bahadır Malkoç, alabora olan tekneyi fark etti. Sudaki amatör balıkçıları ve ters dönen tekneyi gören Malkoç ve beraberindekiler, hemen yardıma koştu. Alabora olan tekneye yanaşan Malkoç, kendi teknesinde bulunan can yeleklerini suya attı.

Malkoç, ardından daha uzak noktada bulunan ve yardım aramaya giden diğer kişinin de yardımına koştu. Bu kişi de kendisini kurtarmaya gelen Malkoç’un teknesine yüzerek geldi. Diğer iki kişiyi de teknesine alan Malkoç, amatör balıkçıların alabora olan teknesini ve bölgede arıza yapan başka bir tekneyi de kendi teknesine bağlayıp kıyıya çekti.

Kurtarma anı kamerada

Amatör balıkçıların kurtarılma anı ise Bahadır Malkoç’un teknesinde bulunan kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kurtarma sonrası açıklama yapan Bahadır Malkoç, "Bu küçücük kayıkla denize çıkan arkadaşlar maalesef tekneyi ters çevirmiş. 3 kişiyi sudan aldık. Murat kardeşim, onun teknesi de arızalı olduğu için gidememiş. Onu da aldık, diğer tekneyi de aldık, denizdeki canları da aldık geri dönüyoruz" dedi.