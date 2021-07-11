Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 22:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de apartman yangını: 10 kişi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de bir apartmanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 10 kişi dumandan etkilendi.
Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Mahmut Şafak Caddesi'nde bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler binadakileri tahliye etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
10 kişi dumandan etkilendi
Yangının çıktığı evde dumandan etkilenen anne Hazer Erdemil, çocukları Emir, Eymen ve Abdurrahim Erdemil ile yan dairede oturan 6 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Yangın
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