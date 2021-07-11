Üsküdar-Eminönü seferini yapan vapurda bulunan kadın yolcu, henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

Vapurda bulunalar, denize düşen kadına can simidi atarak yardım etmeye çalıştı. Yardım için denize atlayan birkaç kişi, kadını sudan çıkardı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sahilde bulunanlar, olay nedeniyle büyük panik yaşadı.