Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 22:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Üsküdar'da vapurdan düşen kadını vatandaşlar kurtardı
İstanbul Üsküdar'da bir kadın vapurdan denize düştü. Kadının düştüğünü fark eden vatandaşlar, kadını kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.
Üsküdar-Eminönü seferini yapan vapurda bulunan kadın yolcu, henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.
Vapurda bulunalar, denize düşen kadına can simidi atarak yardım etmeye çalıştı. Yardım için denize atlayan birkaç kişi, kadını sudan çıkardı.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sahilde bulunanlar, olay nedeniyle büyük panik yaşadı.
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