Cumapazarı Mahallesi’nde sürücü Bülent Kaşıkçı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, Solaklı Deresi'ne uçtu.

Kazada Kaşıkçı, kendi imkanları ile kamyondan çıktı.

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye 112 acil sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. 15 bin dolarının kaybolduğunu söyleyen Kaşıkçı, uzun süre ambulansa binmedi, yaralı halde parayı aradı.

Parayı bulamayan Kaşıkçı, kan kaybı artınca ambulansla Of Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün tedavisi sürüyor.

Derenin akış yönü değiştirildi

Kazada kaybolduğu belirtilen 15 bin dolar için arama çalışması başlatıldı. Sürücünün arkadaşları kaza yerinde kayıp dolarları aradı.

Kazanın yaşandığı alanda derenin akış yönü iş makinesi ile değiştirilerek farklı bir yöne verildi. Suyu azalan dere yatağına girenler kayıp dolarları aradı. Arama sonucu 500 dolar bulunabildi. Dere yatağında arama çalışmaları sürüyor.