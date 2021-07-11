Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 17:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sürücü adayının kullandığı araç takla attı
[Fotoğraf: İHA]
Samsun'da ehliyet sınavı sırasında sürücü adayı Hüsna A'nın kullandığı araç şarampole yuvarlandı. Sürücü adayı Hüsna A. ile yanında bulunan sınav görevlisi kazayı yara almadan atlattı.
İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Şehit Tuncay Karataş Bulvarı'nda direksiyon sınavına giren Hüsna A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Sürücü adayı Hüsna A. ile yanında bulunan sınav görevlisi kazayı yara almadan atlattı.
Sürücü kursu yöneticileri kazada sınav görevlisinin hatası olduğunu, sınav görevlisinin müdahale etmediği için kazanın meydana geldiğini ileri sürdü.
Etiketler: Trafik Kazası
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