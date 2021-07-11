Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından turizm sezonu ve yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda, yörede gelenek halinde uygulanan, arada akrabalık ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın bayram günlerinde köy ve mahallelere yapılan toplu halde ve karşılıklı ziyaretler, toplu yemek ve güreş gibi çeşitli etkinlikler yasaklandı.

Yöresel etkinlikler yapılmayacak

Kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizde Delta varyantı Kovid-19 vakalarının görülmesi ve sayısı az da olsa ilimizde ve çevre illerde bu varyanta rastlanması nedeniyle köy muhtarları da dahil olmak üzere konunun bütün taraflarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda, aile ve akraba arasındaki bayramlaşma etkinlikleri dışında, yöresel nitelikteki özel etkinliklerin tedbir olarak yapılmamasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır."