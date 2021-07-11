Türk Yıldızları, Kayseri’de yaptığı gösteri uçuşunda ters tırmanış ve dönüş, iniş takım kesişimi, çift kesişim, iniş takımları terste selamlama, tip ucu ve üç boyutlu sema hareketlerini sergileyerek gökyüzüne ay-yıldız figürü çizdi.

Yaklaşık yarım saat süren gösterileri, kentin çeşitli noktalarındaki vatandaşlar izledi.