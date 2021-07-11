Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 15:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA, AA
Türk Yıldızları’ndan gösteri uçuşu
[Fotoğraf: AA]
Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Kayseri'de gösteri uçuşu yaptı.
Türk Yıldızları, Kayseri’de yaptığı gösteri uçuşunda ters tırmanış ve dönüş, iniş takım kesişimi, çift kesişim, iniş takımları terste selamlama, tip ucu ve üç boyutlu sema hareketlerini sergileyerek gökyüzüne ay-yıldız figürü çizdi.
Yaklaşık yarım saat süren gösterileri, kentin çeşitli noktalarındaki vatandaşlar izledi.
Etiketler: Kayseri Türk Silahlı Kuvvetleri
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